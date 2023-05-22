Турция будет и впредь развивать инфраструктуру транспортных коммуникаций с братским Азербайджаном. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя невключение Азербайджана в проект «возрождения Шелкового пути» кандидатом на пост главы государства Кемалем Кылычдароглу.

«Турция будет развивать инфраструктуру транспортных коммуникаций с азербайджанскими братьями, несмотря на то, что генсек РНП игнорирует Карабах и Зангезурский коридор», - цитирует слова турецкого президента Anadolu.

Эрдоган анонсировал строительство на территории Турции высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая протянется до Баку.

«Выехавший из Лондона сможет через нашу страну добраться до Пекина. Безусловно, мы будем реализовывать все это, не исключая Азербайджан, а плечом к плечу с ним», - заявил турецкий лидер.