Турецкие спецслужбы раскрыли агентов «Моссада»

Турецкому Национальному разведывательному агентству (MİT) удалось раскрыть в Стамбуле агентурную сеть израильской разведки "Моссад", пишет газета Sabah.

По данным газеты, агенты занимались прослушиванием иранской фирмы и более 20 граждан Ирана. Ячейка была обнаружена спецслужбами Турции и прокуратурой в Стамбуле еще полгода назад, и все эти месяцы за ней велась слежка. На предполагаемого главу ячейки "Моссад" вышли через отставного военного, который является участником движения Фетхуллаха Гюлена.

Отмечается, что в ходе проведенной операции в Стамбуле были задержаны 11 человек, еще двое в розыске.