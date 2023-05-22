Азербайджанский министр удивил британского журналиста «своей приземленностью»

Эльмир Алиев, отдел спорта 21:41

Авторитетное британское издание Inside The Games опубликовало интересный материал, в котором оценило, насколько доступны современные спортивные чиновники для представителей СМИ. Автор статьи Вимал Санкар сравнивает спортивных министров Азербайджана, Узбекистана и Индии.

Начал журналист с Узбекистана, где недавно прошел чемпионат мира по боксу. Он пишет о том, что, несмотря на многочисленные обращения, так и не смог пообщаться с министром развития спорта Адхамом Икрамовым. «С самого первого дня и до конца турнира было несколько просьб пообщаться с Икрамовым, чтобы понять спортивные амбиции Узбекистана. Но мои просьбы так и не были реализованы, - пишет автор. - Каждый раз, когда я обращался в местный оргкомитет, ответ всегда был один и тот же: «Ждем ответа от министерства». Через некоторое время после поездки в Ташкент Санкар прибыл в Баку на чемпионат Европы по художественной гимнастике. Но до того, как мы представим вашему вниманию впечатления корреспондента Inside The Games от общения с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым, хотелось бы сделать небольшую ремарку об узбекском министре. Справедливости ради надо сказать, что, когда в августе прошлого года на Исламиаде в турецкой Конье, я и мой коллега подошли к Икрамову с просьбой об интервью, он тут же любезно согласился ответить на наши вопросы. И произвел весьма приятное впечатление. Так что, возможно, британскому журналисту просто не повезло – оказался не в то время и не в том месте.

Впрочем, все это не умаляет значения слов, написанных Inside The Games о встрече с Фаридом Гаибовым. «Для того, чтобы получить разрешение на интервью с Фаридом Гаибовым, потребовался всего один день, что резко контрастирует с тем, что было несколько недель назад в Ташкенте, - пишет автор. - Когда сотрудник пресс-службы привел меня к Гаибову, я увидел мужчину в строгом костюме и очках, который сидел на маленьком кресле, как и большинство из нас на Национальной арене гимнастики в Баку, в окружении членов Оргкомитета и болельщиков позади них. Ни одного сотрудника службы безопасности и ни одной проверки по пути. Мы пожали друг другу руки и пошли в более тихую комнату, чтобы поговорить. Мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Гаибов, который также является президентом Европейской гимнастики, рассказал обо всем - от чемпионата мира по художественной гимнастике 2027 года, который пройдет в Баку, до будущих спортивных планов Азербайджана». Азербайджанское гостеприимство – это то, к чему мы сами уже давно привыкли, и для нас оно является само собой разумеющимся. Но для иностранцев, впервые приехавших в Баку, все это считается из ряда вон выходящим. Вот и Санкар был очень приятно удивлен. Он даже разместил в статье фотографию, которую подписал так: «Министр спорта Азербайджана Фарид Гаибов удивил своей приземленностью».