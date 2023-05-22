Лукашенко рассказал о своей болезни

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него был аденовирус, сообщают белорусские СМИ.

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус", - сказал президент Беларуси.

По словам Лукашенко, у него был очень плотный график: "У меня не было возможности лечиться, то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго".