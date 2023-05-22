Чавушоглу: Турция ожидает от Армении...

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает от Еревана искренности в направлении мира, в частности, отказа от провокаций вокруг Лачинской дороги и недопущения попыток провоза оружия и военных в Карабахский регион Азербайджана.

В беседе с группой азербайджанских журналистов Чавушоглу прокомментировал открытие в Ереване памятника участникам так называемой операции «Немезида». Он напомнил, что на руках участников этой террористической операции кровь не только азербайджанских братьев, но и турецких военных и дипломатов периода Османского государства.

«Это - недопустимый шаг. Мы предприняли ряд ответных мер, закрыв воздушное пространство для полетов из Армении в третьи страны. Сегодня мы ожидаем от Еревана исправления этой ошибки», - отметил глава МИД Турции.

Чавушоглу указал, что на фоне освобождения от армянской оккупации земель Азербайджана жители Южного Кавказа хотят, наконец, жить в атмосфере безопасности и мира: «Баку готов к миру и предлагает всеобъемлющее мирное соглашение».