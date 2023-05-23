В Азербайджане обнаружены два новых вида харыбюльбюля

Обнаруженные в Зангилане два новых вида харыбюльбюля занесены в lll издание «Красной книги», об этом сказала директор Института ботаники Сайяра Ибадуллаева.

По ее словам, в Зангилане обнаружили два исчезающих вида данного цветка, которые еще не идентифицированы для флоры Азербайджана.

«Наши сотрудники собрали растения флоры Азербайджана, которые не собирали 86 лет, сфотографировали их и определили их местонахождение. Создание «Красной книги» обогатило Гербарный фонд Института ботаники», — сказала она.