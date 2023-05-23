Киссинджер назвал сроки начала переговоров Украины и России

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер убежден, что Украина и Россия сядут за стол переговоров до конца 2023 года. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, конфликт между Украиной и Россией, возможно, приближается к переломному моменту.

"Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах", - отметил Киссинджер.