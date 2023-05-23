Правительство Грузии подозревают в тайных переговорах с Россией
Грузинские депутаты утверждают, что Тбилиси и Москва ведут тайные переговоры. Об этом заявила независимый депутат Хатия Деканоидзе, сообщают грузинские СМИ.
Грузинские депутаты считают это подрывной деятельностью правительства в отношении безопасности страны и на пути евроинтеграции. И в случае не получения ответов на вопросы, по словам Нацвлишвили, это может закончится вынесением импичмента правительству.
По ее словам, восстановление авиасообщения, возобновление новых маршрутов доставки морских грузов в Россию, а также прибытие членов семьи Лаврова и пересечение границы Грузии лицами, находящимися под санкциями, не могло произойти без согласования с грузинскими властями.
«Осуществить это без активных коммуникаций было бы невозможно. Поэтому мы, семь депутатов, обращаемся с вопросами к властям Грузии и ко всем ответственным за это органам исполнительной, — к тем, кто в ответе за это антиконституционное действие, и требуем открыто ответить на вопросы о том, какого рода тайные переговоры ведутся с Россией? Когда начались тайные переговоры и какие каналы использует для этого руководство Грузии? Чья инициатива была начать тайные переговоры?», — заявила Деканоидзе.