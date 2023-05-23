Оказывающим помощь больным COVID-19 врачам продлили срок надбавки к зарплате
В Баку продлен срок надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих помощь больным COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Так, в постановлении «О назначении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным, зараженным новым видом инфекции коронавируса (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку», внесено изменение.
Согласно постановлению, срок выплаты надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным COVID-19, в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку, продлен до 1 июля 2023 года.