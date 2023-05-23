В Британии оценили состояние российской армии

Эксперты Британского института оборонных исследований (RUSI) обнародовали доклад о состоянии российской армии спустя год после начала полномасштабной войны с Украиной.

Авторы доклада пришли к выводу, что российским вооруженным силам удалось адаптировать свою тактику под актуальные задачи, а также исправить многие недостатки, которые наиболее явно проявлялись в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Так, например, вместо того, чтобы использовать привычные для российской армии батальонные тактические группы (БТГ), как они это делали в начале вторжения, теперь из-за нехватки личного состава россияне начали формировать новые типы подразделений: линейные, штурмовые, "одноразовые" и специализированные.