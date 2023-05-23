В Британии оценили состояние российской армии
Эксперты Британского института оборонных исследований (RUSI) обнародовали доклад о состоянии российской армии спустя год после начала полномасштабной войны с Украиной.
Авторы доклада пришли к выводу, что российским вооруженным силам удалось адаптировать свою тактику под актуальные задачи, а также исправить многие недостатки, которые наиболее явно проявлялись в первые месяцы полномасштабного вторжения.
Так, например, вместо того, чтобы использовать привычные для российской армии батальонные тактические группы (БТГ), как они это делали в начале вторжения, теперь из-за нехватки личного состава россияне начали формировать новые типы подразделений: линейные, штурмовые, "одноразовые" и специализированные.
Артиллерия была и остается основой российской армии, пишут эксперты RUSI. Однако за год полномасштабной войны методы ее использования значительно изменились. В частности, если в начале вторжения артиллерийские батареи были прикреплены к БТГ, то к лету 2022 года их объединили в артиллерийские тактические группы, подчиняющиеся единому командованию. Кроме того, российская артиллерия начала активнее использовать беспилотники для разведки, что позволило эффективнее расходовать боеприпасы, а также повысило способность артиллерии вести огонь с разнесенных позиций.
Тоже самое касается и бронетехники, которая стала действовать осторожней и больше использоваться в роли поддержки пехоты, нежели штурмовой единицы. Авиация также адаптировалась к войне, Россия начала делать больший упор на БПЛА, а ПВО россияне начали размещать вокруг ключевых объектов, тем самым повысив ее эффективность.