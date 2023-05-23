США обвинили Россию

Российская сторона допустила очевидное нарушение своих обязательств в рамках черноморской продовольственной инициативы. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, Россия продолжает препятствовать нормальному функционированию этой спасительной инициативы, отказываясь пускать корабли в порт Южный. Он является одной из трех черноморских гаваней, согласованных сторонами зерновой сделки. Это явное нарушение ее обязательств в рамках черноморской зерновой инициативы, продолжение создания ею препятствий этой инициативе.

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что прекращение действия зерновой сделки приведет к росту цен на продовольствие в мире, сокращению доступности продовольствия для уязвимых слоев населения. Поэтому Миллер призвал Москву перестать мешать глобальным поставкам продовольствия.