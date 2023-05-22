Пентагон прокомментировал заявление России о «взятии» Бахмута

Министерство обороны США признает, что российские войска контролируют значительную часть Бахмута Донецкой области Украины. Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Однако он отметил, что США не будут раскрывать собственные оценки того, действительно ли Россия полностью захватила город.

"Нам известно, что Россия действительно удерживает значительную часть территории Бахмута и его окрестностей, но, по нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута", - сказал Райдер.