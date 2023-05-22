Германия передала Украине новейшую станцию наблюдения
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, соответствующая информация опубликована на правительственном сайте Германии.
Согласно информации, Берлин передал Киеву одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D, которая способна выявлять, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетающих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также зависающих в воздухе вертолетах. Она обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.
Кроме TRML-4D, Германия также передала Украине две мостоукладочные машины Biber, три мобильных системы разминирования, а также 46 разведывательных беспилотников Vector, восемь средств противодронной борьбы и одну систему радиоэлектронной разведки.
В перечне также упоминается предоставление автомобильной техники: шести пограничных автомобилей, двух грузовиков 8х6, пяти седельных тягачей с полуприцепами, 34 пикапа и восемь грузовиков Zetros.