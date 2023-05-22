Германия передала Украине новейшую станцию наблюдения

Согласно информации, Берлин передал Киеву одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D, которая способна выявлять, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетающих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также зависающих в воздухе вертолетах. Она обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Кроме TRML-4D, Германия также передала Украине две мостоукладочные машины Biber, три мобильных системы разминирования, а также 46 разведывательных беспилотников Vector, восемь средств противодронной борьбы и одну систему радиоэлектронной разведки.

В перечне также упоминается предоставление автомобильной техники: шести пограничных автомобилей, двух грузовиков 8х6, пяти седельных тягачей с полуприцепами, 34 пикапа и восемь грузовиков Zetros.