Активизировался опасный вулкан

В Мексике активизировался опасный вулкан Попокатепетль, миллионы людей получили предупреждение о необходимости подготовиться к возможной эвакуации. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в радиусе поражения вулкана проживает около 25 миллионов человек.

Вулкан расположен между штатами Морелос, Пуэбла и Мехико. Пепел вулкана уже привел к задержке рейсов в Мехико и заставил власти закрыть школы в десятках муниципалитетов. Занятия временно будут проводиться дистанционно.