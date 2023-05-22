Активизировался опасный вулкан
В Мексике активизировался опасный вулкан Попокатепетль, миллионы людей получили предупреждение о необходимости подготовиться к возможной эвакуации. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в радиусе поражения вулкана проживает около 25 миллионов человек.
Вулкан расположен между штатами Морелос, Пуэбла и Мехико. Пепел вулкана уже привел к задержке рейсов в Мехико и заставил власти закрыть школы в десятках муниципалитетов. Занятия временно будут проводиться дистанционно.
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