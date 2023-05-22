Атака беспилотника на Белгород Обновлено 01:13
В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон сбросил на проезжую часть взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет.
Есть повреждение легкового автомобиля.
* * * 00:57
В социальных сетях жители российского Белгорода сообщают о мощном взрыве в городе.
По предварительным данным, взрыв раздался в районе железнодорожного вокзала.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!