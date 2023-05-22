Гурбан Гурбанов удостоен высокой международной награды

Отдел спорта

Главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов стал одним из победителей премии 2022 Fair Play Award. Она вручается Международным комитетом Fair Play («Честная игра») в четырех номинациях.

Гурбан Гурбанов победил в категории Jean Borotra World Fair Play Career Award. Данная номинация носит имя знаменитого французского теннисиста Жана Боротра. Победителями в ней объявляются люди из мира спорта, оставившие за свою карьеру большой след в «Честной игре».

Конечно же, Гурбан Гурбанов удостоился этой награды за свой поступок в матче против французского «Марселя», который состоялся в феврале 2022 года. Напомним, в ответной игре раунда плей-офф Лиги конференций при счете 1:0 в пользу «Марселя» нападающий «Карабаха» Ибрахима Ваджи забил гол рукой. Системы VAR в матчах Лиги конференций тогда не было, а польский арбитр нарушения не увидел и гол засчитал. Французы активно протестовали, но судья менять своего решения не собирался. В этот момент Гурбан Гурбанов подозвал к себе Ваджи и капитана Максима Медведева, после чего Ваджи и Медведев сообщили рефери, что гол был забит рукой. В результате гол был отменен.

И это было не первое действие в карьере Гурбанова, соответствующее неписаным законам Fair Play. Ранее он следовал канонам «Честной игры» как в матчах национального чемпионата, так и в контрольных играх.

Важно отметить, что информация о достижениях главного тренера «Карабаха» в области Fair Play была собрана и отправлена в Международный комитет по инициативе спортивного журналиста Анара Шабаноглу.

Наряду с Гурбановым, Jean Borotra World Fair Play Career Award удостоились американская легкоатлетка Кэтрин Свитцер, итальянский баскетбольный тренер Марко Каламаи и венгерский футболист и тренер Анталь Дунаи.

Награда Гурбану Гурбанову будет вручена на специальной церемонии, место и время проведения которой будут объявлены дополнительно.