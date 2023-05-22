Президент США Джо Байден в начале июля совершит визит в Финляндию на саммит североевропейских стран и Соединенных Штатов, об этом со ссылкой на источники пишет издание Iltalehti.



По информации источников Iltalehti, таким образом, Соединенные Штаты хотят послать России сигнал о том, что США отданы делу защиты Финляндии и всех скандинавских стран.

«Это будет первый визит лидера США в Финляндию, который не будет напрямую связан с отношениями Соединенных Штатов с Россией», - подчеркнуло издание.

