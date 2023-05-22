Иран угрожает Израилю масштабным ответом

Высокопоставленный источник в Иране заявил в интервью Al Jazeera, что атака по иранским ядерным объектам будет означать масштабную войну, ответственность за которую понесет Израиль, сообщают израильские СМИ.

Это заявление последовало за высказыванием начальника генерального штаба ЦАХАЛа Герци Халеви о том, что Иран проводит обогащение урана рекордными темпами, что может вызвать ответные действия Израиля.

Высокопоставленный источник подчеркнул, что угроза Израиля атаковать иранские ядерные объекты является "официальным террором, на который международное сообщество никак не реагирует".

Иранский источник добавил, что Иран не стремится к войне, но мир должен понять, что у Тегерана нет красных черт, когда дело доходит до ответа Израилю.