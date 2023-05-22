Украинская армия одна из сильнейших в мире. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«У них высокий уровень организации, подготовки, разведки, у них есть различное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на НАТОвских, на чем угодно — одинаково успешно», - сказал Пригожин.

По его словам, украинцы воюют для «достижения верховной цели», как когда-то в Великую отечественную войну.