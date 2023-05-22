Азербайджан заявил в ООН о своем праве установить ППП на Лачинской дороге

Установка пограничного пункта пропуска на границе с Арменией в начале дороги Лачин - Ханкенди (Лачинской дороги) является неоспоримым суверенным правом Азербайджана охранять и защищать свои границы, заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, передает «Интерфакс».

«Что касается создания пограничного пункта пропуска, то это неоспоримое суверенное право Азербайджана, равно как и право любого другого государства охранять и защищать свои границы и устанавливать пограничный контроль», - сказал постпред, выступая во вторник в открытых прениях Совета Безопасности ООН на высоком уровне.

Яшар Алиев добавил, что СБ ООН «неоднократно подтверждал, что охрана своих границ является прерогативой государств-членов» организации. Он также отметил, что «Азербайджан никогда не чинил препятствий для свободного передвижения жителей по (Лачинской) дороге и ее использования для доставки продовольствия, медикаментов и других гуманитарных целей, а также для доступа к ней Международного комитета Красного Креста», что «подтверждается многочисленными документальными свидетельствами, разоблачающими измышления Армении».