Неизвестный со взрывчаткой попытался прорваться через границу в России

В Ростовской области вечером 23 мая неизвестный со взрывчаткой попытался пересечь границу возле контрольно-пропускного пункта «Весело-Вознесенка» – он находится на границе с «ДНР».

Мужчина перелез через забор и бежал в сторону лесополосы, пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на собственные источники. Он был замечен пограничниками, а при попытке его догнать, мужчина подорвался, утверждает телеграм-канал Mash.

По данным Baza, неизвестный был обнаружен без части головы и кисти руки. Предположительно, случайно сдетонировала ручная граната.

Российские власти инцидент пока не комментировали.