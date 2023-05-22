Путин заявил, что в мире нестабильно
Ситуация в мире становится все менее стабильной, появляются новые очаги напряженности, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов. Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов», - цитируют российские СМИ Путина.
По мнению российского президента, это связано со стремлением отдельных государств и объединений «сохранить, удержать свое доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств».