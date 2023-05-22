Сколько потратили на строительство жилья в Карабахе

В 2022 году на проектирование и строительство новых жилых комплексов на освобожденных территориях Азербайджана было выделено 82,8 млн манатов, говорится в законопроекте «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2022 год».

На улучшение питьевого водоснабжения освобожденных территорий выделено 30,3 млн манатов, на мелиоративные работы – 115,7 млн манатов.

Отметим, что на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий из государственного бюджета на 2022 год было выделено 4311,0 млн манатов.