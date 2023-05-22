Гамидов расстрелял родственника

В полицию Билясувара утром в среду, 24 мая, поступила информация, что в селе Чинарлы Билясуварского района 51-летний Аскер Абдуллаев получил огнестрельное ранение из охотничьего ружья.

Как сообщили haqqin.az в региональной группе пресс-службы МВД, задержан подозреваемый в совершении преступления Джавид Гамидов (1975 г.р.). Мужчина сам сообщил полиции о содеянном. Абдуллаев и Гамидов родственники, инцидент между ними произошел на почве личных отношений.

А.Абдуллаев был госпитализирован в тяжелом состоянии, спустя некоторое время он скончался.