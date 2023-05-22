В Киеве предупредили россиян

Прорывы будут и у других приграничных областях России, пока российские власти не завершат войну против Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Брянская, Курская, Воронежская область и другие края – они не могут быть в безопасности… Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс к нашей победе», – заявил Данилов.

УНИАН пишет, что Данилов сделал это заявление на фоне операции РДК и легиона «Свобода России» на территории РФ.

По словам бойцов РДК и легиона, они хотели создать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, показать народам России, что создание очагов сопротивления и борьба с властью возможны.