Банк Республика в партнерстве с Visa запустил новую услугу Mobil POS

Visa Tap to Phone – технология, превращающая современные смартфоны и планшеты на базе Android с NFC-чипом (передача данных на малом расстоянии) в полноценный платежный терминал для приема бесконтактных платежей.

Банк Республика, придающий большое значение увеличению безналичных платежей, а также развитию цифровых банковских услуг в Азербайджане, в партнерстве с компанией Visa объявил о запуске услуги Mobil POS на основе технологии Visa Tap to Phone.

Теперь любой владелец бизнеса будет иметь возможность приобщиться к цифровой экономике – достаточно лишь загрузить на смартфон приложение tapXphone. Поскольку все больше покупателей предпочитают бесконтактную оплату в любом месте, инновационное решение Mobil POS на основе технологии Tap to Phone открывает новые, более широкие возможности для микро и малого бизнеса.

Для использования достаточно скачать на смартфон соответствующее приложение, пройти регистрацию и записать информацию о пользователе, не используя дополнительное оборудование. Через приложение можно будет принимать различные виды бесконтактных платежей как с физической банковской карты, так и с помощью Apple и Google Pay в абсолютно безопасном режиме.

Налогоплательщики, подключившиеся к услуге Mobil POS от Банка Республика в течение первых 3 месяцев, смогут бесплатно получить карту Visa Business Plus.

Другие преимущества услуги Mobil POS:

- Подключение и использование приложения совершенно бесплатно

- Комиссия за оборот такая же, как при традиционном обслуживании POS-терминала

- Возможность отправить электронный чек получателю по SMS и электронной почте или прочитать его с помощью QR-кода

- Возможность онлайн-мониторинга сделок и получения статистической информации через Партнерский веб-портал

- Полностью безопасно – приложение полностью соответствует требованиям безопасности платежных систем.

Для подключения к услуге достаточно разместить заявку на официальном сайте банка, обратиться в любое отделение банка или же позвонив в Call Center банка по номеру 144.