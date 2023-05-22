Беспилотники атаковали российский корабль у берегов Турции
В России заявили об атаке на разведывательный корабль "Иван Хурс" тремя беспилотниками в акватории Черного моря после прохождения пролива Босфор, пишут российские телеграм-каналы.
Сообщается, что корабль был атакован утром 24 мая. Морякам "удалось успешно отразить атаку, корабль повреждений не получил".
Отметим, "Иван Хурс" является самым современным на сегодняшний день разведывательным кораблем в составе российского флота.
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