Убийца подростка предстанет перед судом

Как сообщает haqqin.az, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Расима Садыхова. Процесс состоится в ближайшие дни.

Отметим, что инцидент произошел в феврале этого года в общежитии Бакинского Государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям. Рашад Мухтаров зарезал своего соседа по комнате Алиакпера Мараева (2007 г.р.).

В отношении Р.Мухтарова было выдвинуто обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК Азербайджана.