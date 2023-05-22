Атаки дронов и взрывы в Белгородской области

«Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания», — написал Гладков в телеграм-канале.

В ночь на 24 мая беспилотники нанесли удары по Белгородской области, сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, с большей частью дронов справились ПВО, однако некоторые нанесли повреждения в Белгороде и в отдельных районах.

В Грайворонском округе поврежден газопровод, после чего начался пожар. В Яковлевском округе дрон сбросил взрывчатку на два административных здания в поселке Томаровка. В Новой Таволжанке с беспилотника сброшено взрывное устройство без детонации над частным жилым домом.

Пострадавших от налета дронов не было, отметил губернатор.

Кроме того, утром глава региона сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины окраины села Терезовка Шебекинского округа. «Есть один пострадавший — мужчина с ранениями нижних конечностей. Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Минувшей ночью в Белгороде прогремел взрыв. Около полуночи губернатор сообщил, что на проезжую часть в городе с беспилотника сбросили взрывное устройство. По словам местных жителей, на мину наехал один из автомобилей. Другие заметили, что после громкого хлопка в районе вокзала поднялся столб дыма.

Утром 22 мая в Белгородскую область вторглись диверсанты, после чего местные власти объявили режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ хранило молчание сутки, во вторник днем отчиталось о «разгроме» ДРГ.

По словам Гладкова, в результате атаки диверсантов девять человек находятся в больнице: трое в реанимации в тяжелом состоянии, шестеро уже в отделениях. Всего, по официальным данным, два человека погибли, еще 13 получили ранения.

В Грайворонском округе пока не восстановлено электроснабжение. Оттуда, по словам главы региона, эвакуировали около 550 человек.