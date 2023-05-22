Раньше от туристов, прибывающих в Азербайджан, требовали результат теста на COVID-19, но сейчас это требование отменено. Поэтому нет никаких ограничений на приезд туристов в Азербайджан, сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

Он сообщил, что при наличии у туриста каких-либо симптомов и жалоб, связанных с заболеванием COVID-19, ему будет оказана соответствующая помощь в медицинских центрах.