Самый богатый человек потерял за день миллиарды долларов

Основатель компании LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно, самый богатый человек в мире, потерял $11,2 млрд из своего состояния за один день из-за обвала акций. Об этом сообщает Bloomberg.

Как передает агентство, акции LVMH рухнули на 5% из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние французского миллиардера превышает $191 млрд. Теперь его отрыв от Илона Маска, который занимает вторую строчку рейтинга Bloomberg, сократился на $11,4 млрд.