Вооруженные силы Украины не принимали участия во вторжении на Белгородскую область России, однако они оказывали им поддержку, об этом газете The New York Times сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, украинские военные в основном действовали в качестве поддержки, защищая границу Украины в этом районе в случае российской контратаки. Также источник отметил, что вторгшаяся на территорию России группировка понесла потери, но они не повлияли на ее боеспособность.

Напомним, ответственность за нападение взяли на себя «Легион Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (РДК), в составе которых на стороне Украины воюют россияне. Группировка проникла в Грайворонский городской округ Белгородской области 22 мая. Атака началась утром с обстрела, после которого на территорию России прошла пехота и бронетехника. Диверсанты вошли в город Грайворон, села Козинка, Глотово и Гора-Подол.