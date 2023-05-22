Верховный суд отказал семье Вильяма Гаджиева

В Верховном суде рассмотрели жалобу на решение о возвращении имущества, конфискованного у супруги бывшего главы Имишли Вильяма Гаджиева - Джульетты Ибрагимовой и их сына Мухаммеда Гаджиева.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азиза Сеидова жалоба не была удовлетворена, решение суда предыдущей инстанции оставлено в силе.

Напомним, Вильям Гаджиев был арестован Службой государственной безопасности в ходе операции три года назад.

Бывший глава ИВ был приговорен судом к 12 годам лишения свободы. Согласно приговору, имущество бывшего главы исполнительной власти на 5 344 000 манатов, оформленное на имя членов его семьи, было конфисковано в пользу государства.

Бакинский апелляционный суд оставил приговор без изменений. В итоге члены семьи экс-главы Имишли подали кассационную жалобу на приговор.