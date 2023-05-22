Маскировались под рыбаков и ввозили наркотики

Задержаны члены организованной преступной группировки, которые с иранского побережья Каспийского моря контрабандно на лодках ввозили наркотики в Азербайджан. Согласно сообщению пресс-службы МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД провели специальные оперативно-розыскные мероприятия .

В частности, на территории дач Яшма в Сумгаите были задержаны ранее судимые Эльшад Алиев и Закир Нагиев, которые организовали незаконный оборот наркотиков. У них, а также в автомобиле, которым управлял Закир Нагиев, было обнаружено и изъято 187 кг наркотиков, в том числе 113 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 37 кг героина, 36 кг метамфетамина, 1 кг опиума и 5 тысяч таблеток «Метадон М40».

В ходе расследования стало известно, что указанные лица периодически ввозили в страну наркотики по морю. После их получения они передавали наркотики отдельным лицам в Баку для продажи.

В своих показаниях Эльшад Алиев и Закир Нагиев заявили, что, используя специальные технические средства, неоднократно получали наркотики, доставляемые контрабандно из Ирана на специальных катерах в поселок Зиря в Хазарском районе, и продавали их. Мужчины маскировались под рыбаков и тем самым не вызывали подозрения у окружающих.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.