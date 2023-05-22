Ультраправые за Кылычдароглу
Лидер националистической партии Победы, набравшей 2% голосов на выборах в Парламент Турции, Умит Оздаг поддержал кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.
«Как партия Победы, мы решили поддержать Кылычдароглу во втором туре выборов», - сказал Оздаг.
Оздаг вошел в оппозиционную коалицию на условиях, что в случае победы ему будет предоставлен пост главы МВД Турции и право в течение года депортировать из Турции до 10 миллионов мигрантов из стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.