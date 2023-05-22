Папоян: Армения должна идти по пути мира, другого варианта нет
В сложившейся ситуации Армения должна принять решение: либо идти «на новую войну с Турцией и Азербайджаном», либо идти путем мира, заявил журналистам в парламенте Армении депутат фракции «Гражданский договор» Геворк Папоян.
«Мы должны сделать выбор между войной и авантюризмом или миром. Мы должны двигаться по пути мирной повестки, другой альтернативы нет. Другого варианта нет на повестке», - отметил Папоян.
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