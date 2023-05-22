Мусеибов узнал об изменах жены и убил ее

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 44-летним Видади Мусеибовым, обвиняемым в убийстве собственной жены.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мусеибов, отец трех детей, заподозрил, что супруга Севиндж изменяет ему. Желая «проверить» жену, Мусеибов совершил неожиданный визит домой из России, куда регулярно ездил на заработки. Выпивший мужчина постучался в дверь, насильно выхватил у супруги ее телефон и принялся проверять поступающие сообщения. Убедившись в обоснованности своих подозрений, Мусеибов 13 раз ударил жену ножом. Последняя скончалась на месте.

В суде обвиняемый своей вины не отрицал, добавив, однако, что не помнит момента убийства.

Родственники покойной Севиндж рассказали, что отношения между супругами были далеки от образцовых: они регулярно и серьезно ссорились. Одна из таких ссор едва не привела к разводу.

Суд приговорил Видади Мусеибова к 10 с половиной годам лишения свободы.