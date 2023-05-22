В Кремле рассказали подробности визита Пашиняна в Москву
Программа премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках визита в Москву начнется 25 мая на Евразийском экономическом форуме, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, представлять Ереван на Евразийском экономическом форуме 24 мая будет вице-премьер Мгер Григорян: "От Армении будет вице-премьер, на сегодняшнем этапе Григорян. Завтра уже Пашинян присоединится".
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