На третий день Шойгу сделал заявление по событиям в Белгороде

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные будут «предельно жестко реагировать» на действия «украинских» сил, подобные вторжению в Белгородскую область.

«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», - передает Интерфакс слова российского министра.

По словам Шойгу, в результате ударов по формированиям, которые вторглись на территорию РФ, убиты более 70 человек, уничтожена автомобильная и бронетанковая техника.

«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», - добавил Шойгу.