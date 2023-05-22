Польша готовится к восстанию в Беларуси?
Польша готовится к вооруженному восстанию в Беларуси, заявил бывший замминистра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак польским СМИ.
По его словам, Варшава намерена поддержать его военным путем.
«Мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет... Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко», - заявил Скшипчак, подчеркнув, что речь идет именно о войсковой операции.
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