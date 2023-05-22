Байрамов рассказал президенту ПА ОБСЕ о невыполнении Арменией обязательств

Как сообщили в МИД Азербайджана, Байрамов рассказал о продолжающейся минной угрозе, невыполнении Арменией обязательств в рамках трехстороннего заявления, жестоком обращении с азербайджанскими военнослужащими, взятыми в плен в апреле, и их невозвращении, а также непредоставлении информации о пропавших без вести.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал находящуюся с визитом в Баку президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт о текущей ситуации в регионе, масштабных восстановительных и строительных проектах, проводимых Азербайджаном.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с Азербайджаном в Парламентской ассамблее ОБСЕ и основные вопросы, стоящие на повестке дня, возможный вклад Парламентской ассамблеи ОБСЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов проинформировал о шагах, предпринятых Азербайджаном для обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе подписании мирного договора, открытии всех коммуникаций и других вопросах.

Маргарета Седерфельт отметила, что Парламентская ассамблея ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном. Седерфельт также рассказала о важности обеспечения мира и безопасности в регионе. Она подчеркнула, что Парламентская ассамблея ОБСЕ поощряет мир, стабильность, парламентскую дипломатию, работает над обеспечением мира в регионе.