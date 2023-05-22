Захарова: Россия не вмешивается в чужие дела, но не приемлет цветных революций

Россия не занимается вмешательством во внутренние дела других государств, включая Молдову, заявила в среду на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Таким образом Захарова прокомментировала недавнее заявление президента Молдовы Майи Санду о том, что Россия весной пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы, и попытается сделать это вновь.

«В отличие от стран Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдову», - сказала Захарова.

В то же время она заявила, что Россия не приемлет ничьих попыток организовать цветные революции в странах Центральной Азии.