Москва о признании Пашиняном Карабаха в составе Азербайджана

Москва рассматривает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана как подтверждение пражского заявления, которое ссылается на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге. По ее словам, договоренность в Праге создала новые рамки процессу между Ереваном и Баку.

«Россия - посредник армяно-азербайджанского урегулирования, поэтому для нее важно иметь четкую позицию Армении по данному вопросу. Что касается самого проекта мирного договора, то последний раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Москве позволил улучшить понимание между сторонами и сблизить их позиции по ряду вопросов», - сказала Захарова.

Комментируя нормализацию азербайджано-армянских отношений, Захарова заявила, что Москва «использует все инструменты для успокоения ситуации»: «Ведутся переговоры на всех уровнях, прошли встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве. Эти контакты продолжаются на всех уровнях».