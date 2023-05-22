Гиркин не верит потерям Пригожина в Бахмуте

Бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) в своем Telegram-канале прокомментировал заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о потерях среди его наемников.

Гиркин не верит, что подразделения ЧВК "Вагнер" потеряли в боях за Бахмут Донецкой области Украины около 20 тыс. человек. По данным Гиркина, потери "Вагнер" даже за полугодовую операцию, завершившуюся штурмом Бахмута, больше минимум в полтора раза.

"Главарь "Вагнер" говорит, что из колоний в его ЧВК пришло 50 тысяч зэков. Из них убиты 10 тысяч. При этом сам Пригожин ранее заявлял, что 26 тысяч зэков получили амнистию и вернулись домой. Итак, куда делись еще 14 тысяч?" - заявил Гиркин.

Он также прокомментировал данные Пригожина о якобы "потерях ВСУ" во время битвы за Бахмут. Гиркин считает, что подсчеты главаря "Вагнер" "несколько преувеличены".