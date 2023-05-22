Страна – союзник Путина в ЕС переходит на катарский газ

Венгрия, покрывающая за счет «Газпрома» до 85% своих газовых потребностей, ищет замену российскому топливу в Катаре. Переговоры с эмиратом — с крупнейшим экспортером СПГ в мире — ведутся с целью снизить зависимость от РФ, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан на экономическом форуме в Дохе.

«Половина потребления энергии в Венгрии покрывается за счет России по долгосрочным контрактам. Для второй половины мы должны найти других партнеров. Мы ищем партнеров по всему миру, и Катар — потенциальный партнер для нас», — цитирует Орбана Bloomberg.

По словам премьера, переговоры о поставках катарского газа продолжаются, а первые партии вряд ли поступят раньше 2026 года.

Уже в этом году Венгрия получит газ из Азербайджана: соответствующая договоренность была достигнута в конце апреля, когда в Софии был подписан меморандум о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем (ГТС) Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и азербайджанского SOCAR. Документ, подписи под которым поставили министры четырех восточноевропейских стран, позволит связать их национальные ГТС в единое «кольцо», чтобы газ с месторождений Каспийского моря поступал потребителям от Будапешта до Братиславы.