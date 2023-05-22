На днях германский журнал Spiegel опубликовал на своем сайте тенденциозную, полную искаженных фактов редакционную статью под названием «Армения отдаст Нагорный Карабах Азербайджану». В статье со ссылкой на последнее заявление премьер-министра Армении приводится тезис о том, что «скоро спорный Нагорно-Карабахский регион будет принадлежать Азербайджану».

Известный ученый-историк, кавказовед Михаэль Рейнхард Хесс направил в этой связи письмо протеста в Spiegel и опубликовал его на своей странице в Facebook.

В письме Хесс напомнил авторам вышеупомянутой статьи: «Информация о том, что образование под названием «Карабах» якобы обрело «независимость» в 1991 году, в корне неверна».

Ученый отметил, что данный сепаратистский регион никогда не был политически признан ни одним государством мира, в том числе Арменией. И подчеркнул, что Ереван не может «отдать» кому-либо то, что ему не принадлежит. Хесс напомнил, что Карабах и ряд прилегающих территорий Азербайджана находились под оккупацией сепаратистов и террористов в течение 30 лет.

Подводя итоги, ученый отмечает, что «эта статья, как и все статьи, опубликованные на эту тему в Spiegel, в одностороннем порядке служат курсу армянской националистической пропаганды».