ВОЗ осудила российскую агрессию в Украине
Ассамблея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняла резолюцию, осуждающую агрессию России против Украины, в том числе нападения на медицинские учреждения, сообщает Reuters.
Предложение было принято 80 голосами против девяти, 52 страны воздержались, 36 отсутствовали.
Отмечается, что Россия никак не отреагировала на него, но выдвинула встречное предложение о признании чрезвычайной ситуации в Украине в связи с затронутой темой. Во время своего предложения Россия не упомянула о своей роли в войне.