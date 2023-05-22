Аршакян: Вы хотите сказать, что Шуша – территория Армении?

В мирном договоре должны быть затронуты два вопроса – территориальная целостность Армении и Азербайджана и отсутствие территориальных претензий друг к другу, а также безопасность и права карабах ских армян, заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении вице-спикер Национального Собрания от правящей партии «Гражданский договор» Акоп Аршакян.

«Армения придерживается той позиции, что у нас нет никаких территориальных требований к Азербайджану. Есть ли у вас, журналистов, территориальные претензии к Азербайджану? Вы хотите сказать, что Шуша – это территория Армении? Необходимо уточнить государственные границы и территории, которые принадлежат нашим государствам», - сказал Аршакян.

На вопрос, возможна ли новая война в регионе, вице-спикер парламента ответил, что война возможна, а мирный договор может и не быть подписан, поскольку «в нашем регионе все линии очень нежные».

По заверению Аршакяна, позиция власти (о признании Карабаха частью Азербайджана) воспринимается обществом: «Необходимо, чтобы в Армении этот вопрос рассмотрели с холодной головой, без эмоций. Когда мы говорим о системе безопасности, без четкости относительно того, что такое территориальная целостность – это просто невозможно».