У семьи Зеленского отобрали квартиру в Крыму
«Власти» Крыма объявили о «национализации» недвижимости семьи президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщают российские СМИ, «Госсовет» Крыма национализировал квартиру жены Зеленского в Ялте и еще 57 объектов, принадлежащих украинским олигархам.
Семье Зеленского принадлежит квартира в поселке Ливадия в Ялте и парковочное место там же, их площадь составляет 129,8 и 16,1 кв. м соответственно. Имущество зарегистрировано на жену Зеленского Елену, она купила квартиру в 2013 году.