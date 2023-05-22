Кобахидзе: Данилов и Подоляк просили Грузию открыть фронт против России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк просили Тбилиси открыть второй фронт против России, сказал председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Думаю, что международному сообществу важно знать, что требуют от нашей страны. Эта важная информация должна быть доведена до наших партнеров», - заявил Кобахидзе.

Он добавил, что «логика неприменения Грузией санкций к России проста - власти не хотят наказывать свой народ и страну».